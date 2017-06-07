СМИ сообщили о ликвидации одного из нападавших на парламент Ирана

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Один из нападавших в парламенте Ирана, предположительно, ликвидирован силами безопасности, передает агентство Tasnim. © REUTERS / TIMA Неизвестные атаковали иранский парламент и мавзолей Хомейни

"Группа КСИР по освобождению заложников в здании меджлиса (парламента — ред.) смогла ликвидировать одного из четырех нападавших", — сообщило агентство, отметив, что эти данные официальными лицами пока не подтверждались.

Ранее сообщалось, что группа вооруженных людей совершила нападение на здание парламента. Агентство Fars сообщило, что один из участников нападения в парламенте Ирана является смертником, в данный момент он окружен силами безопасности. Как ранее сообщали СМИ, нападавших могло быть трое.

Агентство Tasnim также сообщило, что семь человек стали жертвами стрельбы в иранском парламенте, еще четверо удерживаются в заложниках, однако власти пока не подтвердили данные о жертвах.