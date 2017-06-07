Француз, считавшийся пропавшим без вести после теракта в Лондоне, погиб

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Судебные криминалисты на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

ПАРИЖ, 7 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Гражданин Франции, числившийся пропавшим без вести после теракта в Лондоне, погиб, говорится в сообщении МИД Франции, обнародованном в среду.

"С грустью я узнал, что француз, ранее числившийся пропавшим без вести, найден среди погибших", — приводит ведомство слова министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана.

МИД Франции отмечает, что "на данный момент двое граждан Франции погибли, восемь получили ранения, в том числе четыре человека — тяжелые".

"Наше посольство в Лондоне и все связанные государственные службы активно работают с британскими властями, которых мы благодарим за их эффективность", — написано в коммюнике.

Также министр выразил всем семьям, которых коснулась беда, "глубокую солидарность" и заверил, что будут приняты все меры для того, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших.

Вечером 3 июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Сообщалось о семи погибших и 18 в критическом состоянии.