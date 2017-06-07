СМИ: силы безопасности Филиппин изъяли у боевиков более $1,5 миллиона

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Силы безопасности Филиппин изъяли у исламистких боевиков в городе Марави банкноты и чеки общей стоимостью 79 миллионов филиппинских песо (более 1,5 миллионов долларов), пишет газета Straits Times.

По словам представителя Объединенной целевой группы Марави, подполковника Джо-Ар Херреры (Jo-Ar Herrera), 52 миллиона песо наличными и 27 миллионов песо в виде чеков были найдены в хранилище в одном из домов в округе Мапанди (Mapandi). Отмечается, что рядом со зданием располагалась пулеметная точка, оно также охранялось снайперами.

По словам подполковника, у боевиков есть сторонники, они получают финансирование от международных террористических организаций. Как отмечает издание, неясно, откуда поступила данная сумма денег и в какой момент средства были спрятаны в доме.

По данным газеты, всего 120 боевиков были ликвидированы, погибли 38 военнослужащих и 38 мирных жителей. Также сообщается о задержании мужчины Каяморы Мауте (Cayamora Maute), который, предположительно, является отцом двух братьев, основавших группировку, которая хочет добиться признания террористической группировки "Исламское государство"*.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений с армией, которые продолжались больше недели, ликвидированы 95 боевиков, погибли 25 солдат и 19 мирных граждан.

Президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао на юге страны может продлиться год. Основной горячей точкой остается город Марави, в боях по захвату которого участвовало около 500 экстремистов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.