На Филиппин запретили гражданам покидать страну для работы в Катаре

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Власти Филиппин во вторник сообщили, что не будут посылать своих граждан для работы в Катаре, пока ситуация в регионе не прояснится, передает телеканал CNN.

По данным телеканала, это решение касается нанятых недавно или возвращающихся на родину рабочих. При этом правительство Филиппин отметило, что обеспокоено судьбой 140 тысяч филиппинцев, которые уже работают на территории Катара. Особенно филиппинские власти тревожатся по поводу нехватки продуктов питания в стране в связи с блокадой.

"Нам известен тот факт, что Катар не производит собственные продукты питания. Если что-то произойдет и будет дефицит продуктов, начнутся голодные бунты, первыми жертвами которых, без сомнения, станут наши (рабочие – ред.)", — заявил глава филиппинского департамента труда и занятости Сильвестре Белло. По его словам, филиппинским властям "необходимо оценить ситуацию", прежде чем рабочим снова разрешат ездить в Катар. Он отметил, что такое решение основано не необходимости обезопасить филиппинцев.

Как сообщает телеканал, население Катара составляет порядка 2,2 миллиона человек, при этом большая часть жителей страны – иностранцы, работающие в различных областях. Помимо филиппинцев, в стране находятся еще порядка 650 тысяч граждан Индии, 400 тысяч непальцев и 70 тысяч египтян.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

О снижении уровня дипломатического представительства с Катаром во вторник объявила Иордания. Кроме того, о разрыве отношений объявила Мавритания.