WP: Трамп спрашивал руководство разведки, можно ли вмешаться в дело Флинна

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп расспрашивал руководство разведки, может ли разведка вмешаться в дело экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна, попавшего под расследование ФБР, пишет Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

По данным газеты, Трамп поднял этот вопрос на совещании в Белом доме 22 марта с директором национальной разведки Дэном Коутсом и директором ЦРУ Майком Помпео. Трамп пожаловался на директора ФБР Джеймса Коми и на то, как тот ведет расследование против Флинна. Двумя днями ранее Коми подтвердил в конгрессе, что ведет расследование "российских связей" предвыборного штаба Трампа — наличие подобных связей опровергают как в Кремле, так и в Белом доме.

Коутс обсудил вопросы Трампа со своими помощниками и пришел к выводу, что вмешиваться в расследование Коми не следует, пишет Washington Post. Кто именно дал утечку о разговоре, газета не сообщает.

Ранее то же издание сообщало, что Трамп требовал от разведки опровергнуть наличие доказательств по "российскому" расследованию, но получил отказ.

После того, как Трамп уволил Коми, тот обвинил президента через СМИ в призывах прекратить расследование в адрес Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.