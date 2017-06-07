CNN: Коми откажется оценивать, препятствовал ли Трамп правосудию

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Экс-директор ФБР Джеймс Коми намерен заявить в показаниях в конгрессе 8 июня, что не намерен судить о возможном нарушении закона президентом Дональдом Трампом, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По его данным, Коми скажет, что он не может давать оценку по вопросу, препятствовал ли Трамп правосудию.

Коми, которого уволил Трамп, ранее обвинил президента через СМИ в том, что тот призывал его прекратить расследование в адрес экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Оппозиция в лице демократов потребовала привлечь Трампа к ответственности за воспрепятствование правосудию.

Флинн ушел в отставку на фоне обвинений в том, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.