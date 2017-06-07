В Техасе в результате массового ДТП погибли четыре человека

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Четыре человека погибли и по меньшей мере 10 пострадали в результате массового ДТП в американском штате Техас, передает телеканал NBC 5 со ссылкой на полицию.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в округе Коллин. По данным телеканала, на одной из дорог столкнулись восемь автомобилей.

О причинах ДТП не сообщается.