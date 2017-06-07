Франция представила в Совбез ООН проект резолюции по военным силам в Сахеле

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франция представила в Совете Безопасности ООН проект резолюции, который санкционирует развертывание африканских военных сил в Сахельском регионе, передает агентство Франс Пресс.

Согласно копии текста, которая попала в распоряжение агентства, это позволит военным силам "использовать все необходимые средства" для "борьбы с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми" в регионе.

Франция проводит в Сахаро-Сахельском регионе военные операции. Например, операцию "Бархан", целью которой является стабилизация африканского региона Сахель и борьба с терроризмом. С 2013 года Франция направила для участия в операции в Мали около четырех тысяч военнослужащих.

Ранее 19 мая президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Мали подтвердил обязательства страны по обеспечению безопасности в Мали и Сахеле.