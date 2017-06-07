Пентагон: Китай в 2016 году потратил на оборону более $180

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Китай потратил более 180 миллиардов долларов на оборону в 2016 году, говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу.
Пентагон констатирует, что официально публикуемые цифры военных расходов КНР не включают ряд важных статей, в том числе исследования и закупки иностранного вооружения.
Официальный рост военных расходов Китая в 2007-2016 годах составил 8,5% в год и, согласно ожиданиям Пентагона, составит 260 миллиардов долларов. США в 2016 году потратят на оборону более 600 миллиардов долларов.