В Хитроу задержали мужчину в рамках расследования теракта в Манчестере

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Британская полиция задержала мужчину в аэропорту Хитроу в рамках расследования теракта в Манчестере, говорится в заявлении правоохранителей.

"Мужчина был задержан в аэропорту Хитроу в связи с расследованием атаки на "Манчестер Арене". 38-летний (мужчина — ред.) был задержан по подозрению в правонарушениях, противоречащих закону о терроризме и остается под стражей", — говорится в заявлении полиции Манчестера, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что арест был запланирован заранее и прямой угрозы аэропорту не было.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв произвел смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГ*.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.