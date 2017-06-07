США и Саудовская Аравия обсудили борьбу с финансированием терроризма

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абделем Азизом Аль Саудом борьбу с финансированием терроризма, говорится в заявлении Белого дома.

"Лидеры обсудили критически важные цели в предотвращении финансирования террористических организаций и прекращение продвижения экстремизма со стороны любой страны в регионе", — отмечается в сообщении.

Разговор прошел на фоне обвинений Саудовской Аравии в адрес Катара в финансировании терроризма. На основании этих обвинений Саудовская Аравия и ряд других стран разорвали дипломатические отношения с Дохой.