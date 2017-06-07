Пентагон считает, что Китай будет создавать военные базы за рубежом

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. КНР продолжит создание военных баз за рубежом и введет в строй авианосец собственного производства к 2020 году, говорится в ежегодном докладе Пентагона конгрессу США.

"В феврале 2016 года Китай начал строительство военной базы в Джибути, которое может быть закончено в течение следующего года. Китай, вероятно, будет стремиться основать дополнительные военные базы в странах, с которыми у него долговременные дружественные отношения", — говорится в докладе.

Также в докладе говорится, что первый авианосец КНР, полностью спроектированный и произведенный в Китае, должен вступить в строй к 2020 году.

Американские военные предполагают также, что КНР будет использовать "давление низкой интенсивности" в Восточно-Китайском и Южно-Китайском море, где у Пекина есть территориальные разногласия с соседями.