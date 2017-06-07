На границе сектора Газа в стычке с израильскими военными погиб палестинец

ГАЗА, 7 июн — РИА Новости. Один палестинец погиб, шестеро получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости представитель палестинского минздрава Ашраф аль-Кидра.

"Мужчина 25 лет был убит, еще шестеро ранены в столкновениях между палестинской молодежью и израильскими военными", — сказал аль-Кидра. Инцидент, по его словам, произошел в районе города Хан-Юниса, который расположен на юго-востоке сектора Газа.

В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что проверят информацию о пострадавших. По их данным, солдаты открыли предупредительный огонь, когда десятки участников акции протеста попытались сломать пограничные заграждения.