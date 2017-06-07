Госдеп прокомментировал отставку посла США в Китае

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. Госдеп не комментирует решение временного поверенного в делах США в Пекине Дэвида Рэнка об уходе в отставку, поскольку это его "личное решение", заявила журналистам на брифинге официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Это было его личным решением Мы ценим годы его преданной службы в госдепартаменте, но все остальные вопросы адресуйте мистеру Рэнку, поскольку это его личное решение", — сказала представитель ведомства.

Ранее американские СМИ сообщили, что временный поверенный в делах США в Китае Дэвид Рэнк подал в отставку. Сообщалось, что он принял решение из-за выхода из Парижского соглашения по климату.

Рэнк – карьерный дипломат, работал в госдепартаменте с 1990 года. За это время работал в Кабуле, Афинах, Пекине, Гонконге, Тайбее, Шанхае и на Мавританских островах.