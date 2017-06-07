Экс-министра туризма Бразилии арестовали по подозрению в коррупции

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Бразильская полиция арестовала во вторник бывшего министра туризма страны Энрике Эдуарду Алвеса в рамках расследования возможной коррупции и отмывания денежных средств при строительстве стадиона в городе Натал к чемпионату мира по футболу 2014 года.

Всего по этому делу выписано пять ордеров на арест и 22 ордера на розыск и задержание подозреваемых, отмечает полиция в своем коммюнике.

Алвес ушел со своей должности в июне 2016 года после обвинений в его адрес в получении взяток при коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. Согласно данным полиции, при строительстве стадиона в Натале смета была искусственно завышена на 77 миллионов реалов (порядка 23,5 миллионов долларов) для уплаты взяток.