Министр обороны США провел телефонный разговор со своим катарским коллегой

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис провел телефонный разговор со своим катарским коллегой Хамидом бен Мухаммадом аль Аттыйя, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя Пентагона.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.

О снижении уровня дипломатического представительства с Катаром во вторник объявила Иордания. Кроме того, о разрыве отношений объявила Мавритания.