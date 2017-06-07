Еще 20 человек пострадали в ходе протестов в Венесуэле

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Не менее 20 человек пострадали во вторник в ходе протестов в районе столичного университета Каракаса в Венесуэле, сообщает портал Nacional.

Четверо студентов были ранены дробью при разгоне манифестации бойцами национальной боливарианской гвардии, еще 16 человек получили отравление слезоточивыми газами.

Ранее сообщалось, что в штате Мерида в результате ранения в грудь скончался один человек.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным министра связи и информации Эрнесто Вильегаса, число погибших в протестах достигло 80 человек.