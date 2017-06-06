В Германии мать убитого беженцем мальчика назвала возможный мотив нападения

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Мать мальчика, убитого беженцем из Афганистана в Германии, впервые дала показания, рассказав о возможном мотиве нападения, сообщила полиция Баварии.

Как заявили в пресс-службе полиции ранее, несмотря на неопасный для жизни характер ранений, женщина не могла быть допрошена, так как находилась в состоянии шока.

Мать ребенка считает, что поводом к атаке могло послужить то, что во время игры дети побеспокоили мужчину. Отмечается, что мужчина не был знаком с семьей убитого мальчика. Как сообщалось в понедельник, беженец из Афганистана был рецидивистом и носил электронный браслет, так как находился под наблюдением полиции.

В пресс-релизе полиции сообщается, что мать убитого ребенка по-прежнему находится под наблюдением врачей.

Ранее в общине Арншванг под Регенсбургом в федеральной земле Бавария 41-летний выходец из Баварии взял в заложники пятилетнего мальчика. Злоумышленник успел нанести ребенку тяжелейшие ранения ножом до того, как полиция успела вмешаться и застрелить мужчину. Также злоумышленник успел ранить мать мальчика — по данным полиции, россиянку. Второй ребенок, который находился на месте происшествия, не пострадал. Правоохранители застрелили нападавшего. По данным местных СМИ, погибший мальчик — из России. Эта информация проверяется российским посольством в Берлине.