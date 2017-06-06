Пентагон подтвердил перехват бомбардировщика B-52 над Балтикой

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Министерство обороны США во вторник подтвердило сообщение минобороны РФ о перехвате американского стратегического бомбардировщика B-52 российским истребителем Су-27 над Балтийским морем.

По словам официального представителя Пентагона Джеффа Дэвиса, самолет B-52 выполнял "обычную миссию" в международном воздушном пространстве над Балтикой, когда его "перехватил" российский самолет.

Дэвис добавил, что пока нет информации о том, насколько близко российский самолет подлетел к американскому, но отметил, что "подавляющее большинство" таких перехватов ВКС РФ выполняют "безопасно и профессионально".

Ранее Минобороны России РФ сообщило, что в воздух поднимался истребитель Су-27 для перехвата американского B-52 над Балтикой, который сопровождал его до удаления от границ РФ, а затем вернулся на свой аэродром.