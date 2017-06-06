События вокруг Катара не отразились на связях с Россией, заявил Пентагон

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. События вокруг Катара не отразились на каналах связи между военными США и России в регионе, сообщил журналистам представитель Пентагона Джефф Дэвис.

"Линия (связи) не затронута", — заявил Дэвис журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Каналы связи между военными США и РФ были созданы в 2015 году, после начала операции ВКС РФ в Сирии. Главная их цель — предотвращение конфликтов в районе проведения операций.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД, как передает агентство Рейтер, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.