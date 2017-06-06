В США заявили, что не видят предпосылок для закрытия авиабазы в Катаре

ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. США не видят предпосылок для закрытия своей авиабазы в Катаре, заявила министр ВВС Хитер Уилсон.

"Да, так и есть", — ответила Уилсон на соответствующий вопрос в ходе слушаний в сенате США.

Она подтвердила сообщения американского командования в регионе, что в настоящее время авиабаза работает в обычном режиме, отметив, что у Пентагона есть и "запасной вариант" действий.

По ее словам, пока вопрос вокруг Катара в военном ведомстве рассматривают исключительно в дипломатической плоскости.

США используют базу в Катаре для операций против террористических группировок ИГ и "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава катарского МИД, как передало агентство Рейтер, заявил, что Доха не будет принимать ответных мер.