СМИ: напавший на полицейских в Париже имел при себе молоток и два ножа

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, напавший во вторник с молотком на полицейских у собора Парижской Богоматери, имел с собой еще и холодное оружие, передает телеканал BFMTV.

По сведениям телеканала, у мужчины было два ножа.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина, вооруженный молотком, напал на полицейских, те открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение, увезла с места происшествия карета скорой помощи. По информации СМИ, он находится в крайне тяжелом состоянии. Один из полицейских получил легкие ранения в результате удара молотком по голове.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.

В начале февраля мужчина с двумя мачете в руках, одетый в черную футболку с черепом, выкрикивая "Аллах Акбар", набросился на военный патруль, охраняющий порядок поблизости от Лувра в рамках спецоперации Sentinelle. В ответ военнослужащие открыли огонь по нападавшему. Он получил тяжелые ранения в живот и был госпитализирован. Легкие ранения также получил один из военнослужащих. Тогда власти Франции заявили, что нападение носит "террористический характер".