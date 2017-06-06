В результате инцидента у Нотр-Дама в Париже получил ранение полицейский

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Один полицейский получил ранение при нападении на сотрудников правоохранительных органов у собора Парижской Богоматери, сообщается в официальном аккаунте префектуры полиции в Twitter.

"Ситуация находится под контролем. Один полицейский ранен. Нападавший нейтрализован и отправлен в больницу", — написано в сообщении.

Неизвестный мужчина, вооруженный молотком, попытался напасть на полицейских, те открыли по нему огонь. Нападавшего, который получил пулевое ранение в грудь, увезла с места происшествия карета скорой помощи.

Антитеррористическое подразделение прокуратуры Парижа открыло расследование в связи с инцидентом.