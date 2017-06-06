В Ливана задержали ликвидировали ячейку боевиков ИГ*

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Ливанские силовики задержали двух человек по подозрению в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ)*, а также ликвидировали связанную с группировкой ячейку боевиков, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Сил внутренней безопасности (ISF) страны.

По данным агентства, власти задержали двух мужчин в возрасте 22 и 32 лет, чьи имена условно обозначены как Aa.Aa и Aa.H. "Aa.Aa сознался, что в недавней попытке проникнуть в Сирию он связывался в прошлом месяце с членом ДАИШ (арабский акроним ИГ)* в соседней стране (Сирии), а также 8 мая он отправился в Идлиб, чтобы затем, как предполагается, посетить Хаму и Ракку", — цитирует агентство заявление ISF.

Подозреваемый не достиг своей цели из-за активизации боевых действий в районе Ракки и вернулся в Ливан.

Сообщается, что второй подозреваемый ранее принимал участие в боях в районе Аль-Гарби и помогал первому подозреваемому связываться с братом своем сестры, участвующим в боях в Ракке. Оба задержанных признались, что денежные средства для поездок в Сирию они получали от неизвестного лица в Европе.

Ячейка боевиков, по информации ISF, базировалась в приграничном городе Вади-Халед на севере страны. Она осуществляла свою деятельность в координации с членами ИГ* в Ракке.

Террористические группировки на протяжении всего сирийского конфликта активно используют труднодоступный горный рельеф на ливано-сирийской границе для контрабанды оружия, переброски новых боевиков и для организации тренировочных лагерей и складов с оружием.

После того как был освобожден ряд пограничных селений, сирийская армия полностью взяла под контроль большую часть границы, что ожесточило противостояние между террористами за оставшиеся нелегальные пограничные переходы.

В конце апреля в ходе боестолкновений между ИГ* и "Джебхат ан-Нусрой"* за сутки было убито более 100 террористов с обеих сторон.

* Террористическая организация, запрещенная в России