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В мире

В Алжире назвали фейком аккаунт министра в Twitter, где поддерживался Катар

Сюжет:
Дипломатический скандал вокруг Катара (119)
16:5606.06.2017
(обновлено: 17:11 06.06.2017)
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© AFP 2017 / Patrick BazПанорама города Алжир. Архивное фотоПанорама города Алжир. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Baz

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министерство энергетики Алжира на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщило о появившемся в Twitter поддельном аккаунте главы ведомства Мустафы Китуни.

Вид с набережной на район Вест-Бэй города Доха, Катар
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Согласно сообщениям, опубликованным на указанном аккаунте в Twitter, от лица Китуни заявляется о важном телефонном разговоре с министром энергетики и промышленности Катара Мохаммедом бен Салех ас-Садой. Там же говорится, что "Алжир предлагает Катару сильную политическую и экономическую поддержку".

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Поводом для этого стали обвинения в адрес Дохи в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Внимание: аккаунт в Twitter @GuitouniEnergy — поддельный. Министр энергетики Мустафа Китуни решительно осуждает неправомерное использование его личности путем создания фальшивого аккаунта в Twitter от его лица и без его ведома с целью подорвать его репутацию и выступать с ложными заявлениями…" — говорится в сообщении минэнерго Алжира.

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© AP Photo / Andrew Harnik
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"Министерство энергетики отрицает все заявления, которые были присвоены ему этим поддельным аккаунтом, созданным в период между вечером 5 июня и 6 июня 2017 года… Также следует отметить, что у господина Китуни на данный момент нет аккаунтов в социальных сетях. Министерство энергетики также напоминает, что только министерство иностранных дел уполномочено выражать позицию Алжира по внешней политике. Наконец, стоит отметить, что министерство энергетики оставляет за собой право принять все юридические меры для защиты своих интересов и репутации", — отмечается в сообщении ведомства.

Позднее после публикации заявления минэнерго Алжира на указанном ведомством аккаунте в Twitter @GuitouniEnergy было опубликовано сообщение, подтверждающее, что аккаунт поддельный и не принадлежит Китуни. "Это поддельный аккаунт, созданный итальянским журналистом Томмассо Дебенедетти", — говорится в сообщении. При этом в ответ на запрос РИА Новости данному аккаунту личным сообщением в Twitter о цели публикации сообщений от лица Китуни был получен следующий ответ: "Чтобы показать, как легко создавать фальшивые новости. В данном случае фейковые новости могут оказывать влияние на рынки в условиях ситуации дипломатического кризиса. И это действительно опасно".

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