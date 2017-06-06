В Киеве неизвестные повредили герб города на Московском мосту

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Неизвестные повредили герб Киева, который находится на Московском мосту в украинской столице, сообщает украинское издание "Сегодня" во вторник.

Киев. Верхушка Московского моста, до "Революции Гидности" и после. Бандерлоги на цветмет растащили. pic.twitter.com/Lk3QPn0Rzt — Иван Львовскiй (@lvov8011) 6 июня 2017 г.

​

"В столице на Московском мосту вандалы "обгрызли" герб Киева", — говорится в сообщении.

Также издание опубликовало фото, на котором видно, что на гербе отсутствует часть листьев каштана.

"Сотрудники "Киевавтодора" неоднократно обращались в полицию, чтобы там обратили внимание на воровство. Теперь же там будут решать, что делать с гербом. Нужно выяснить характер повреждений и понять, не угрожает ли конструкция автомобилям на переправе", — приводятся слова советника мэра Киева Дмитрия Белоцерковца.