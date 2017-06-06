Сын Трампа назвал обвинения в адрес отца величайшей мистификацией

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в якобы имевших место связях с Россией являются "величайшей мистификацией всех времен", считает его сын, предприниматель Эрик Трамп.

"Это величайшая мистификация всех времен. Я был там (в предвыборном штабе Трампа — ред.) всю (избирательную) кампанию. У нас нет никаких дел с Россией. У нас нет никаких проектов в России. У нас нет ничего общего с Россией", — заявил Трамп-младший в интервью телеканалу ABC.

"Это не что иное, как охота на ведьм", — добавил Эрик Трамп.

Тем самым он фактически слово в слово повторил высказывания своего отца, который отрицает обвинения в каких-либо связях с Россией.

Эрик Трамп и его брат Дональд Трамп-младший сообщили в интервью, что ФБР не связывалось с ними по поводу "российского расследования", а их общение с ФБР касалось только предполагаемых попыток хакеров атаковать компанию Trump Organization.

В конгрессе США сейчас ведется расследование по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. При этом в американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".