Тысячи машин скопились на границе между Катаром и Саудовской Аравией

ДУБАЙ, 6 июн — РИА Новости. Тысячи легковых и грузовых машин скопились на КПП между Саудовской Аравией и Катаром на саудовской стороне после решения Саудовской Аравии запретить транзит фур с катарскими номерами по своей территории и выслать на родину катарских подданных. Видеозапись с очередью автомобилей, которая растянулась на километры перед пограничным пунктом между Саудовской Аравией и Катаром, разместил саудовский новостной портал "Аджиль".

Также эмиратские СМИ публикуют видео, на которых видны пустые полки продовольственных магазинов в Катаре, на следующий день после принятого решения со стороны соседей Катара о его экономической блокаде.

Ранее саудовская газета "Аль-Иктисадия" сообщила, что Катар импортирует до 70% товаров, в первую очередь, продовольствия, причем большинство из них идет из соседних Саудовской Аравии и ОАЭ. Они занимают первые места по экспорту в Катар мяса, молочной продукции и овощей.

В понедельник Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли решение о разрыве дипотношений с Катаром за его "поддержку террористических организаций", прекращении с ним всякого сообщения и запрете для его подданных въезжать или проживать на территории этих стран.