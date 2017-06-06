В Латвии предложили не пускать злостных алиментщиков в общественные туалеты

РИГА, 6 июн – РИА Новости. Самым эффективным методом воздействия на злостных неплательщиков алиментов будет запрет на пользование общественными туалетами, заявил в эфире радиостанции Baltkom депутат Сейма Латвии Борис Цилевич.

Ранее министерство юстиции Латвии предложило ввести ряд запретов для родителей, которые не платят алименты, в том числе на охоту и азартные игры.

Цилевич сказал, что не был на заседании парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, когда рассматривались предложения рабочей группы Минюста о мерах, способствующих взысканию средств на содержание. Однако согласен со всеми предложениями.

"Я полностью поддерживаю предложение о введение запрета на участие в охоте. Мало того, я бы внес поправки и запретил пользоваться общественными туалетами тем, кто не платит алименты. Это было бы очень действенно", — заявил политик.

Он пояснил свою позицию относительно запрета на охоту для "алиментщиков".

"Охотники тратят крупные суммы денег на экипировку, оружие, спецтехнику и так далее, вместо того, чтобы помогать финансово своим детям. Теперь будет очень легко отследить именно тех охотников, которые не платят алименты. С помощью данного запрета нам будет легче бороться со злостными алиментщиками", — добавил Борис Цилевич.