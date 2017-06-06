Трамп заявил, что не победил бы на выборах, полагаясь на "фейки" в СМИ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не смог бы победить на выборах, полагаясь на "фейковые" новости американских СМИ.

"Простите, граждане, но если бы я полагался на фейковые новости CNN, NBC, ABC, CBS, Washington Post или New York Times, у меня не было бы ни единого шанса выиграть выборы", — написал Трамп в своем микроблоге Twitter.

Трамп известен своими сложными отношениями с американскими СМИ, большинство которых он обвиняет в необъективности и непрофессионализме.

Из ведущих СМИ, помимо New York Times и Washington Post, объектами его критики становился телеканал CNN, аббревиатуру которого политик расшифровывал как "Clinton News Network" ("Новостная сеть Клинтон"), утверждая, что телеканал помогал на выборах его сопернице Хиллари Клинтон.