В половине стран Европы растет число подростков с ожирением, сообщила ВОЗ

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Распространенность ожирения среди подростков увеличилась в половине стран Европы, заявил глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда.

"Распространенность ожирения усиливается, усиливается в восточной части Европы, и затрагивает чаще мальчиков, чем девочек… Во многих странах подростки из бедных семей также подвержены большему риску. Распространенность увеличилась примерно в 50% стран", — отметил Бреда во время презентации доклада "Подростковое ожирение и связанное с ним поведение: тенденции и социальные неравенства в Европейском регионе ВОЗ 2002-2014".

Он также отметил, что в ходе исследования было выявлено, что в 2014 году у двоих из десяти подростков в Европе был лишний вес. По его словам, лишь 36% европейских подростков ежедневно едят овощи и фрукты, зато 20% подростков сообщают, что ежедневно употребляют сладкие напитки.

Как отметила ведущий исследователь HBSC в России Анна Маточкина, в 2002 году в нашей стране среди 11-летних мальчиков показатель ожирения составлял 3%, в 2014 году — уже порядка 7%.

"Показатели по ожирению пока достаточно низкие, но имеется тенденция к росту, что вызывает опасения и необходимость обратить более пристальное внимание на питание и физическую активность подростков", — сказала Маточкина.

Заболеваемость ожирением выросла более чем в два раза в России в 2015 году по сравнению с 2011 годом, говорится в госдокладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году", предоставленном Роспотребнадзором РИА Новости. Согласно докладу, показатель заболеваемости ожирением в России в 2015 году составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения, тогда как в 2011 году он составлял 123,65 случая на 100 тыс. человек.

Ведомство также отмечает, что в 2015 году на 2% по сравнению с 2011 годом выросла заболеваемость сахарным диабетом II типа среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом и прогнозируется тенденция к дальнейшему росту.

В ведомстве также отметили, что проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным – простых углеводов.