В Сирии заявили, что пока не сформировали позицию по катарскому кризису

ЯЛТА, 6 июн – РИА Новости, Виктор Лященко. Сирия пока не сформировала позицию по кризису между Катаром и его соседями, сообщил РИА Новости посол Сирии в РФ Рияд Хаддад.

"До сих пор мы слышим (информацию) только из СМИ. Истинная позиция вокруг этих событий еще не ясна", — сказал Хаддад.

В понедельник Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет объявили о разрыве дипотношений с Катаром и прекращении с ним всякого сообщения, обвинив Доху в "поддержке террористических организаций и угрозе национальной безопасности". Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. К блокаде Катара не стали присоединяться два государства, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, — Кувейт и султанат Оман, на чью посредническую роль сейчас рассчитывает Доха.