МИД Франции прокомментировал дипломатический скандал вокруг Катара

ПАРИЖ, 6 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Франция надеется, что снять напряженность в странах Персидского залива станет возможным посредством диалога, заявил официальный представитель МИД страны Ромэн Надаль.

"Франция привязана к региону Персидского залива и к развитию региональной интеграции, которая служит гарантом стабильности, и желает, чтобы нынешняя напряженность была разрешена в ходе диалога", — сказал Надаль на брифинге.

Он отметил, что Франция остается "рядом со странами региона в необходимом усилении борьбы с террористическими группами, их сторонниками и теми, кто их финансирует".

"Мы продолжим сотрудничать с ними (странами), для того чтобы положить конец кризису в регионе и чтобы привнести в него мир, безопасность и стабильность", — подчеркнул дипломат.

Он также сообщил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время проведет переговоры с коллегой из Катара. Также Надаль сказал, что Ле Дриан во вторник встретится с главой МИД Саудовской Аравии. Также французский министр посетит Египет, где встретится с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сисси и главой МИД.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Поводом для этого стали обвинения в адрес Дохи в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.