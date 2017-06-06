Базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Royal Jet прекратила рейсы в Доху

ДУБАЙ, 6 июн — РИА Новости. Осуществляющая VIP-чартеры в странах Персидского залива авиакомпания Royal Jet прекращает все полёты в и из столицы Катара до последующего уведомления, сообщает издание Khaleej Times.

В авиакомпании заявили, что эта мера принята ввиду решения властей ОАЭ прекратить отношения с Катаром.

Накануне эмиратские авиалинии Emirates, Etihad, Flydubai и Air Arabia заявили о приостановке всех полётов в Катар с 6 июня.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, власти восточной части Ливии, Йемена, Мальдивы и Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Поводом для этого стали обвинения в адрес Дохи в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.