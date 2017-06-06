СМИ назвали причину смены курса лайнера "Генерал Ватутин"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинский лайнер типа река-море "Генерал Ватутин" продан и направился в Ростров-на-Дону по решению нового собственника. Об этом сообщили в круизной компании "Червона рута", ранее арендовавшей судно, изданию Страна.ua.

Представитель фирмы отметил, что владельцем теплохода являлась дочка кипрской компании. Две недели назад лайнер был официально вычеркнут из украинского реестра судов и теперь ходит под флагом Белиза. О дальнейшем маршруте корабля украинское стороне не известно.

В свою очередь в пресс-службе Администрации морских портов Украины изданию подтвердили, что лайнер не планировал заход в порт Одессы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону.