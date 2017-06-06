ЕСПЧ обязал РФ выплатить экс-главе службы безопасности ЮКОСа 15 тысяч евро

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить экс-главе службы безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину 7,8 тысячи евро в качестве компенсации за моральный ущерб и 7,5 тысячи евро за материальные издержки.

Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами. Компенсация должна быть выплачена Пичугину в течение трех месяцев, сообщается в решении суда.

Защита Пичугина в качестве компенсации материального ущерба требовала 100 евро за каждый день задержания после осуждения Пичугина 6 августа 2007 года и до его освобождения в ожидании нового судебного разбирательства. Помимо этого в качестве компенсации морального ущерба защита рассчитывала получить 13 тысяч евро, говорится в документе.

В отношении Пичугина в России было возбуждено два уголовных дела: по обвинению в организации убийств и покушений на убийства. По первому он в 2005 году на основании обвинительного вердикта присяжных получил 20 лет колонии, а по второму в 2007 году был приговорен к пожизненному заключению.

В конце марта экс-главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина вновь этапировали из СИЗО в колонию.

Минувшим летом стало известно, что Пичугина перевели из колонии в СИЗО и там допросили, но в рамках какого дела, официально не сообщалось. Защита не исключала, что допрос касается возобновленного расследования о роли бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.