Путин выразил соболезнования родным погибших во время лондонской атаки

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с гибелью людей в результате терактов в Лондоне и выразил уверенность, что общим ответом на эти атаки должно стать наращивание усилий в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Это преступление потрясает своей жестокостью и цинизмом" — говорится в сообщении.

Президент России выразил уверенность, "что общим ответом на произошедшее должно стать наращивание совместных усилий в борьбе с силами террора по всему миру". Также Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Две террористические атаки произошли в центре Лондона в ночь на воскресенье. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали шесть человек. Это третий теракт в Британии за 2,5 месяца.