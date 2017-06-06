Украинский лайнер идет в Ростов-на-Дону без туристов

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин", который, по данным СМИ, направляется в Ростов-на-Дону, сейчас принадлежит частной офшорной сейшельской компании, на его борту туристов нет, заявил во вторник РИА Новости Дмитрий Соколов — директор круизной компании "Червона рута", ранее владевшей судном.

Ранее украинское интернет-издание "Думская" сообщило, что лайнер "Генерал Ватутин" 1 июня вышел из Киева в "горящий тур". Однако, по данным издания, лайнер неожиданно изменил курс и вместо Одессы направился в Ростов-на-Дону.

"Мы это судно эксплуатировали до октября 2013 года. Сейчас оно принадлежит одной сейшельской компании. На борту нет никаких туристов и не было с октября 2013 года", — заявил Соколов.

Он также сказал, что с 2013 года это судно не занимается туристическим бизнесом и не обслуживает туристов, но не уточнил, откуда ему это известно.

"Генерал Ватутин" — круизный четырехпалубный теплоход, который курсирует по Днепру и Черному морю. На судне оборудованы 154 гостевых номера, в них могут разместиться 280 пассажиров. На судне также есть два ресторана, два бара, читальный зал, сауна, салон красоты и сувенирный киоск.