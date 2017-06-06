СМИ: Эр-Рияд позволил самолетам Qatar Airways забрать катарцев из Джидды

ДУБАЙ, 6 июн — РИА Новости. Управление гражданской авиации Саудовской Аравии позволило двум самолетам авиакомпании Катара Qatar Airways во вторник приземлиться в аэропорту короля Абдель Азиза в Джидде, чтобы забрать катарских подданных, покидающих Саудовскую Аравию из-за разрыва отношений между двумя странами, говорится в сообщении управления.

Ранее Саудовская Аравия объявила о разрыве дипотношений с Катаром и прекращении с ним воздушного сообщения.

"Это решение принято для облегчения процесса отъезда из Саудовской Аравии через аэропорты королевства нашим братьям из Катара", — отмечается в сообщении управления. Также авиационные власти Саудовской Аравии предлагают катарцам, которым предписано покинуть королевство в течение 14 дней, связываться с авиаперевозчиком, чтобы узнать альтернативные варианты отлета из страны.

Во вторник власти Саудовской Аравии отозвали лицензии на полеты в королевство у катарской авиакомпании Qatar Airways.