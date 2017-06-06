Эксперт рассказал, почему ПАСЕ все равно получит свою часть бюджета СЕ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Бюджет Совета Европы — "единый котел", ПАСЕ все равно получит свою часть, а проблема выплаты взноса поднимется до уровня Комитета министров Совета, рассказал РИА Новости главный редактор Бюллетеня Европейского суда Юрий Берестнев.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия не будет перечислять третью часть взноса в размере 11 миллионов евро в Совет Европы с учетом расходом на ПАСЕ. Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

Комментируя по просьбе РИА Новости объявленное решение, Берестнев указал, что бюджет Совета Европы представляет собой "единый котёл". "То есть ПАСЕ все равно получит пропорционально свою часть бюджета. А на невыплаченное начнут капать проценты", — пояснил он, добавив, что тема процентов станет еще одним предметом "для мучительных переговоров".

Берестнев считает, что в сложившейся ситуации с Педро Аграмунтом (главой ПАСЕ, которому Ассамблея запретила высказываться от своего имени из-за визита в Сирию), видимо, "решили сыграть на обострение, поскольку возможностей для подковерной Византии стало резко меньше".

"Надо дожать Ассамблею руками правительств, чтобы изменить Регламент и порядок подтверждения полномочий делегаций", — полагает он. "Для этого внутри Ассамблеи ресурса практически теперь нет, и остаётся давить на неё через исполнительную власть. Что бы там не говорили, а степень её влияния на все национальные делегации ПАСЕ очень велика", — подчеркнул эксперт.

"До сегодня вся эта история была внутренней проблемой ПАСЕ… теперь эта история стала проблемой Комитета Министров Совета Европы (КМСЕ)", — добавил он.