Слуцкий рассказал, когда Россия рассмотрит вопрос суммы взноса в СЕ

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россия вернется к рассмотрению вопроса о возможном возвращении суммы взноса в Совет Европы до прежних величин после того, как будет налажено конструктивное сотрудничество на площадке ПАСЕ, заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, таким образом, около 11 миллионов евро в конце года выплачены не будут. Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

"После того, как, и мы на это продолжаем рассчитывать, конструктивное сотрудничество на площадке Парламентской Ассамблеи Совета Европы возобновится, мы вернемся к рассмотрению вопроса о возможном возвращении цифр нашего взноса в Совет Европы до прежней величины", — сказал Слуцкий журналистам.