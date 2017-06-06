Слуцкий: неуплата части взноса в Совет Европы не бросит тень на Россию

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Неуплата части взноса в Совет Европы не может бросить тень на Россию; вопрос о необходимости уведомления СЕ неуплате взноса — это формальная придирка, заявил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы, таким образом, около 11 миллионов евро в конце года выплачены не будут. Россия — один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы наряду с Францией, Великобританией, Германией, Италией, а с недавнего времени и Турцией.

"Россия добровольно приняла на себя обязательства одной из стран пяти основных плательщиков. Страны принимают на себя это решение и складывают с себя такие обязательства в одностороннем порядке. Это суверенное право страны", — сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, придираться к процедуре — это единственное, что остается оппонентам России в Совете Европы.

"Они пытаются это сделать, но это более чем на придирки не тянет и не может бросить на нас тень, как на страну, которая не соблюдает какие-либо процедуры", — сказал депутат.