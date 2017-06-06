Третьего участника атаки в Лондоне ранее задерживали в Италии, сообщили СМИ

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

Полицейский кордон на северной стороне Лондонского моста после теракта в ночь на 4 июня

РИМ, 6 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Третий участник нападения в Лондоне имеет итальянско-марокканское происхождение, в 2016 году его задерживали при попытке попасть в Сирию через Турцию, передает итальянская газета Corriere della Sera.

Издание сообщило имя и возраст предполагаемого боевика, личность которого до нынешнего момента держалась в секрете — это 22-летний Юссеф Загба, который родился в марокканском городе Фес от гражданина Марокко и итальянки.

#LondonAttacks latest: Youssef Zaghba was blocked by Italian Police in 2016 while trying to fly to Syria https://t.co/XxNXvw0pM5 — Corriere della Sera (@Corriere) 6 июня 2017 г.

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По информации итальянской газеты, в марте 2016 года Загба подвергался задержанию в аэропорту Болоньи "при попытке сесть на самолет в Турцию с тем, чтобы затем добраться до Сирии".

Отмечается, что итальянские разведывательные органы регулярно информировали британских и марокканских коллег о его личности и передвижениях.