Депутат Рады призвал Тимошенко вернуть деньги за газовый контракт с Россией

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины, депутат Верховной рады Олег Ляшко призвал экс-премьера Юлию Тимошенко вернуть деньги, которые украинцы якобы переплатили за газ по контракту с РФ, подписанному в 2009 году.

Стокгольмский арбитраж ранее вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Текст решения пока не был обнародован, однако украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил основные требования Киева. После решения Стокгольмского арбитража власти Украины и ряд оппозиционных партий критикуют Тимошенко, подписавшую газовый контракт с РФ в 2009 году. В частности, премьер Владимир Гройсман заявил, что Тимошенко ввела страну "в колоссальный долговой контракт", который назвал "антинародным и антизаконным".

"Стокгольмский арбитраж — это не Печерский районный суд, ни какой-либо другой, который госпожа Тимошенко может обвинить в заказных решениях. Надеюсь, ни госпожа Тимошенко, ни кто другой в этом зале не подвергает сомнению решение Стокгольмского арбитража. Я обращаюсь к Юлии Владимировне, верните деньги, которые Вы украли у украинцев — 6 миллиардов долларов ежегодно по газовому контракту, который Вы подписали", — сказал Ляшко на заседании Верховной рады во вторник.

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из РФ на Украину и на транзит газа через Украину от 2009 года.

Согласно заявлениям "Нафтогаза" и МИДа Украины, Стокгольмский арбитраж вынес следующее решение по спору с "Газпромом" в отношении контракта на поставку газа: отменил условие "бери или плати" (take or pay), отменил запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром", со своей стороны, подтвердил получение промежуточного решения суда и заявил, что документ еще предстоит проанализировать, однако в любом случае он лишь разрешает принципиальные юридические вопросы и не содержит каких-либо сумм.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности из Польши, Словакии и Венгрии. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.