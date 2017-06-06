Лукашенко надеется на развитие сотрудничества с российскими регионами

МИНСК, 6 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и регионы России могут успешно развивать сотрудничество, если только не будет попыток блокировать доступ белорусских товаров в РФ.

"Я всегда приветствую губернаторов (российских регионов – ред.), которые спасли наш союз Белоруссии и России в свое время, всегда с ними встречаюсь. Вы знайте, если мы что-то сможем сделать для вас, россиян, мы с большим удовольствием этот делаем. Даже если нам это порой невыгодно, и мы создаем конкурентные производства", — заявил Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с делегацией Пензенской области во главе с губернатором Иваном Белозерцевым.

Белорусский лидер отметил, что "наших рынков, а в перспективе – мировых, по продуктам питания, одежде, да и по другим направлениям, технике даже, на всех хватит, спрос будет только расти".

Он заявил, что если российскую делегацию заинтересует какой-то белорусский опыт, Минск готов им поделиться. "Вы на нас можете рассчитывать. Если вы хотите что-то посмотреть, подсмотреть – с большим удовольствием мы поделимся всем, что у нас есть. Все что вы скажете, мы обязательно постараемся сделать", — подчеркнул Лукашенко.

"Если мы у вас что-то будем строить, создавать производства, вы должны быть уверены, что мы это сделаем не хуже, чем ваши собственные компании в России, а то, что дешевле, – это 100%", — заявил президент Белорусии. Он отметил, что "если только отдельные люди" не начнут блокировать доступ белорусских товаров в РФ, "то мы всегда будем с вами работать и не иметь никаких проблем".

Россельхознадзор с 6 февраля ввел временные ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов предприятий из Минской области, заподозрив их в реэкспорте из Украины. Позднее, 7 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российской стороне "разобраться" в ситуации, прежде чем вводить ограничительные меры. Россельхознадзор также ранее вводил ограничения на поставку в РФ животноводческой продукции ряда белорусских перерабатывающих предприятий.