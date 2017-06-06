Италия закрыла нелегальный канал доставки мигрантов из Туниса

РИМ, 6 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Прокуратура итальянского города Палермо выдала ордеры на арест 15 участников преступной группировки, занимавшейся нелегальной перевозкой в Италию граждан Туниса, в том числе подозреваемых в террористической деятельности, говорится в сообщении Финансовой гвардии Италии.

Банда состояла из ранее судимых граждан Туниса и их сообщников из Италии и располагала несколькими высокоскоростными лодками, которые позволяли преодолеть пролив между Сицилией и Италией менее чем за четыре часа. Помимо трафика мигрантов, преступники занимались контрабандой табачных изделий: крупный груз сигарет показан на видеозаписи задержания, обнародованной во вторник Финансовой гвардией Италии.

"Преступная деятельность группировки осуществлялась также в отношении разыскиваемых тунисскими правоохранителями за совершение тяжких преступлений и возможные связи с джихадистскими организациями", — говорится в сообщении фингвардейцев.

Кроме того, перевозчики планировали высадить на берег Сицилии группу "опасных субъектов", один из которых, предположительно, был депортирован с территории Италии по подозрению в терроризме.

По данным правоохранителей, билет в Европу стоил для мигрантов несколько тысяч евро. Помимо экспресс-доставки к итальянским берегам, он включал в себя среди прочего услуги транспортировки с места высадки до тыловых баз перевозчиков, где новоприбывшим предоставлялась еда и одежда.