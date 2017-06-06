Клинцевич заявил, что Пенс со словами о России репетирует роль президента

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Противоречивые заявления представителей администрации США о России говорят о том, что каждый из высокопоставленных политиков ведёт свою игру, причем вице-президент Майкл Пенс "явно репетирует роль президента", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Вице-президент США Пенс в понедельник назвал РФ, Иран и терроризм в числе главных угроз в мире, в борьбе с которыми США готовы помочь своим союзниками по НАТО.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на госсекретаря США Рекса Тиллерсона сообщило, что президент США Дональд Трамп заявил ему, что текущее расследование по поводу предполагаемых связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по налаживанию отношений с Москвой.

"Очень похоже, что чуть ли не каждый в этой администрации ведет свою игру, мня себя главным стратегом. Что касается Майкла Пенса, то он явно репетирует роль президента", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Он сравнил администрацию Трампа с лебедем, раком и щукой из басни.

"При таких разнонаправленных усилиях поклажу в виде внешней политики США ей с места не сдвинуть. В конце концов нельзя практически одновременно пытаться улучшить отношения с Россией и включать ее в список главных мировых угроз", — сказал Клинцевич.