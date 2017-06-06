В США ограбили владельца крупнейшей коллекции, посвященной Star Wars

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Владелец самой большой коллекции трофеев "Звездных войн" заявил, что его ограбил один из близких друзей, сообщает South China Morning Post.

Стив Сансвит, управляющий ранчо "Оби-Ван" (музеем, посвященным киносаге), сообщил, что в период с 2015 по 2016 год из его коллекции пропало от 120 до 130 экземпляров стоимостью $200 тысяч.

В ограблении подозревают близкого друга Сансвита, который был вхож в его дом.

В коллекции Сансвита есть более 300 тысяч предметов, которые каким-либо образом связаны с фильмом. Это костюмы, фигурки, копии космических кораблей и прочей атрибутики "Звездных войн".