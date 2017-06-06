RT рассказал об "отряде самоубийц", которые спасают жителей Марави от ИГ*

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Канал RT рассказал о группе волонтеров с Филиппин, которые спасают людей от боевиков "Исламского государства"*, рискуя своей жизнью.

Спасатели, вся защита которых – это каска и бронежилет, смогли вывести из осажденного террористами города Марави более 500 мирных жителей. За бесстрашие их прозвали "отрядом самоубийц".

"Это очень опасно. Так что каждый раз, когда мы уходим на спасательную операцию, мы боимся, что можем не вернуться", — рассказал волонтер.

Корреспондент канала побеседовала с одной из спасенных филиппинок.

"Когда мы сюда ехали, по нам стреляли, но нас спасли. Было очень страшно. Я благодарна этим людям за то, что они избавили нас от гибели. Мы так рады, что мы здесь", — рассказала она.

В Марави в западне остаются еще тысячи людей. Недавно военные объявили о прекращении огня, чтобы в город могли попасть спасатели, однако перемирие было нарушено уже через час.

* Террористическая организация, запрещенная в России.