Эрдоган обсудил катарский кризис с Путиным и лидерами арабских стран

АНКАРА, 6 июн — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с лидерами России, Саудовской Аравии, Кувейта, Катара, основной темой которых стал кризис вокруг Катара, сообщает агентство Anadolu во вторник.

В понедельник Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Власти восточной части Ливии, Йемена, а также Мальдивы и Маврикий впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара огорчена решением ряда арабских стран о разрыве дипотношений с Катаром и призывает к продолжению диалога между ними.

По информации администрации президента Турции, состоялись телефонные разговоры Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамад Аль Тани, эмиром Кувейта шейхом Сабахом Аль Ахмед Аль Джабер Ас-Сабахом и королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.

В ходе бесед была подчеркнута значимость мира и стабильности, а также указано на необходимость диалога и задействования дипломатических рычагов для урегулирования имеющейся напряженности. Усилия президента Турции в данном направлении будут продолжены, сообщили в администрации Эрдогана.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара. Отмечалось, что президенты призвали все заинтересованные страны к диалогу в целях выработки компромиссных решений в интересах сохранения мира и стабильности в регионе Персидского залива.